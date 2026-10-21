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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 21 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Jaga Stamina

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menyeimbangkan kesibukan dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Semangat tinggi dalam mengejar target memang dapat mendorongmu menyelesaikan banyak pekerjaan, tetapi kebiasaan terus bergerak tanpa jeda berisiko membuat energi terkuras sebelum seluruh aktivitas berakhir.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya mulai menyadari bahwa menjaga kebugaran tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalani aktivitas, tetapi juga kesediaan memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan tenaga.

Ketika pekerjaan menumpuk, hindari memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus, terutama jika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Susun agenda harian berdasarkan prioritas dan sisihkan waktu istirahat di antara kegiatan yang membutuhkan banyak energi maupun konsentrasi.

Kamu juga bisa memasukkan aktivitas fisik ringan ke dalam rutinitas untuk membantu tubuh tetap aktif tanpa harus menjalani latihan yang terlalu berat.

Berjalan santai, melakukan peregangan, atau menggerakkan tubuh di sela pekerjaan dapat menjadi pilihan yang mudah diterapkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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