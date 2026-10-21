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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.30 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Rabu, 21 Oktober 2026: Tunjukkan Kepemimpinan Lewat Kerja Sama

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Leo pada Rabu, 21 Oktober 2026, dapat berkembang melalui keberanian mengambil inisiatif, rasa percaya diri, dan kemampuan mengarahkan pekerjaan yang melibatkan banyak orang.

Meski demikian, kamu perlu memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar menentukan keputusan, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi.

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika menghadapi tanggung jawab yang membutuhkan koordinasi, Leo sebaiknya tidak hanya mengandalkan pertimbangan pribadi.

Mendengarkan saran dari rekan kerja, atasan, atau mitra profesional dapat membuka perspektif baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya.

Perbedaan pandangan tidak selalu menjadi hambatan karena diskusi yang sehat justru dapat membantu menemukan pendekatan yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.

Jika sedang menangani proyek bersama, pastikan setiap anggota tim memahami peran, tanggung jawab, dan target yang harus dicapai.

Hindari mengambil alih tugas rekan kerja hanya karena kamu ingin memastikan hasil akhirnya sesuai dengan standar yang diharapkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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