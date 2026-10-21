Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kurangi Tekanan Pikiran

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Rabu, 21 Oktober 2026, membutuhkan perhatian melalui kebiasaan yang lebih teratur, terutama dalam membagi waktu antara pekerjaan, istirahat, dan kebutuhan pribadi.

Keinginan untuk menyelesaikan setiap tugas dengan hasil terbaik terkadang membuat Virgo terlalu larut dalam pekerjaan hingga melupakan kebutuhan dasar yang penting bagi tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai membiasakan diri untuk tidak terus bekerja tanpa jeda, terlebih ketika aktivitas yang dijalani membutuhkan konsentrasi tinggi.

Menunda makan, lupa minum, atau mengurangi waktu istirahat demi menyelesaikan pekerjaan dapat membuat tubuh terasa lebih cepat lelah dan perhatian menjadi kurang optimal.

Karena itu, cobalah menyusun rutinitas harian yang tetap memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan tubuh di tengah kesibukan.

Pastikan kamu makan pada waktu yang teratur dan memilih menu dengan kandungan nutrisi yang beragam, seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein, serta makanan lain yang sesuai dengan kebutuhan.