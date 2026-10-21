Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup Tetap Seimbang

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur, mulai dari menjaga asupan makanan hingga menyediakan waktu untuk beristirahat.

Padatnya aktivitas dan keinginan untuk memenuhi harapan orang lain berpotensi membuat Libra kurang memperhatikan kondisi tubuh sendiri, terutama ketika pekerjaan datang silih berganti.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menjaga kebugaran tidak harus menunggu sampai tubuh terasa lemas atau muncul keluhan yang mengganggu aktivitas.

Sebaliknya, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu mendukung kesehatan dan membuat rutinitas terasa lebih nyaman.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Libra adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi setiap hari.

Usahakan memilih makanan yang beragam dengan kandungan gizi seimbang, seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein, serta makanan lain yang mendukung kebutuhan tubuh.