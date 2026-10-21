Ramalan Karier Zodiak Libra Rabu, 21 Oktober 2026: Seimbangkan Kerja Sama dan Ketegasan

JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Rabu, 21 Oktober 2026, membutuhkan kemampuan untuk menjaga hubungan profesional sekaligus bersikap tegas ketika menghadapi persoalan yang tidak bisa terus dibiarkan.

Keterampilan berkomunikasi dan memahami sudut pandang orang lain dapat membantu Libra menghadapi dinamika pekerjaan, terutama ketika harus berkolaborasi dengan rekan yang memiliki pemikiran berbeda.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra dikenal mampu mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum menentukan keputusan, tetapi keinginan untuk menjaga suasana tetap nyaman sebaiknya tidak membuatmu menghindari pembicaraan yang penting.

Jika menemukan hambatan dalam sebuah proyek, cobalah menyampaikan persoalan tersebut secara terbuka dengan menjelaskan dampaknya terhadap pekerjaan.

Akan lebih baik jika kamu juga menawarkan beberapa alternatif penyelesaian agar diskusi tidak berhenti pada pembahasan masalah saja.

Penyampaian yang tenang dan berorientasi pada solusi dapat membantu tim memahami situasi tanpa merasa sedang dituduh sebagai penyebab kendala.