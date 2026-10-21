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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.16 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Sagittarius pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian lebih, terutama jika rutinitas harian terasa semakin sibuk dan waktu banyak tersita untuk pekerjaan maupun aktivitas bersama orang lain.

Keinginan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab memang dapat mendorong produktivitas, tetapi menjaga kebugaran tetap penting agar tubuh tidak mengalami kelelahan akibat aktivitas yang berlebihan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya mulai memperhatikan sinyal yang diberikan tubuh ketika tenaga mulai berkurang atau konsentrasi tidak lagi optimal.

Jangan merasa harus menuntaskan seluruh pekerjaan sekaligus jika kondisi fisik sudah membutuhkan jeda.

Menyusun jadwal yang lebih seimbang dapat membantu kamu menyelesaikan tanggung jawab tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memulihkan energi.

Sisihkan waktu istirahat di sela-sela kegiatan, khususnya setelah mengerjakan tugas yang menuntut perhatian dan pemikiran intensif.

Jika pekerjaan mengharuskan kamu duduk lama atau menatap layar komputer selama berjam-jam, sempatkan berdiri, berjalan sebentar, dan melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
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