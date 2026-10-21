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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.12 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 21 Oktober 2026: Seimbangkan Kerja dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 21 Oktober 2026, membutuhkan perhatian melalui rutinitas yang seimbang agar tubuh tetap bugar di tengah berbagai tanggung jawab sehari-hari.

Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik terkadang membuatmu terlalu fokus pada target hingga lupa memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai mengenali batas kemampuan diri dan tidak terus memaksakan aktivitas ketika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Kebiasaan menunda makan, mengurangi waktu tidur, atau mengabaikan kebutuhan istirahat dapat membuat kegiatan sehari-hari terasa semakin berat jika terus dilakukan.

Ketika tubuh tidak memperoleh kesempatan untuk memulihkan tenaga, konsentrasi dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan juga bisa ikut terpengaruh.

Karena itu, jangan menunggu sampai merasa sangat lelah untuk mulai memperbaiki rutinitas harian.

Usahakan memiliki waktu tidur yang cukup, menjaga jadwal makan tetap teratur, dan memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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