Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan sehari-hari dan waktu yang dibutuhkan tubuh untuk memulihkan tenaga.
Banyaknya rencana, pekerjaan, serta berbagai kemungkinan yang terus dipikirkan dapat membuatmu sulit melepaskan diri dari aktivitas, bahkan ketika kesempatan untuk beristirahat sudah tersedia.
Aquarius sebaiknya mulai mengatur kegiatan dengan lebih terarah agar perhatian tidak terus terbagi ke berbagai hal dalam waktu bersamaan.
Menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya dapat membantu mengurangi beban pikiran sekaligus memudahkanmu menentukan hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Hindari memaksakan diri untuk menangani semua tanggung jawab sekaligus karena kebiasaan tersebut dapat membuat waktu istirahat semakin berkurang.
Selesaikan pekerjaan secara bertahap dan berikan jeda di antara aktivitas agar tubuh maupun pikiran memiliki kesempatan untuk kembali segar.
Jika pekerjaan mengharuskanmu berada di depan komputer atau telepon genggam selama berjam-jam, luangkan waktu untuk mengalihkan pandangan dari layar, berdiri, dan melakukan peregangan ringan.
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Jawa Pos
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