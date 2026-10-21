Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 21 Oktober 2026: Seimbangkan Pikiran dan Tubuh

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama ketika berbagai persoalan dan tanggung jawab mulai memenuhi pikiran.
Terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum terselesaikan dapat membuatmu sulit beristirahat dengan nyaman dan merasa lebih cepat lelah saat menjalani rutinitas.
Pisces sebaiknya tidak membebani diri dengan anggapan bahwa semua masalah harus diselesaikan dalam waktu bersamaan.
Cobalah menyusun prioritas dan membagi pekerjaan menjadi beberapa tahapan agar setiap tanggung jawab terasa lebih mudah ditangani.
Pilih satu tugas yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, kemudian luangkan waktu untuk beristirahat sebelum beralih ke kegiatan berikutnya.
Memberikan jeda di antara aktivitas dapat membantu mengurangi rasa lelah sekaligus membuatmu lebih mudah menjaga konsentrasi.
Selain mengatur beban pikiran, Pisces juga perlu menjaga kebiasaan makan agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi meskipun jadwal harian sedang padat.
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Jawa Pos
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