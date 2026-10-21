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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Rabu, 21 Oktober 2026: Bangun Hubungan dengan Saling Memahami

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Rabu, 21 Oktober 2026, mengajakmu untuk lebih memahami perasaan pasangan dan tidak terburu-buru menilai keadaan hanya berdasarkan sudut pandang sendiri.

Keinginan memiliki hubungan yang aman dan konsisten memang wajar, tetapi kedekatan yang sehat juga membutuhkan keluwesan ketika menghadapi perubahan kebutuhan maupun perbedaan pendapat.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki komunikasi, terutama jika masih terdapat persoalan yang belum dibicarakan secara tuntas.

Jangan terus menyimpan perasaan yang mengganggu hanya karena khawatir percakapan akan memicu perbedaan pendapat.

Pilih waktu ketika kamu dan pasangan sama-sama memiliki kesempatan untuk berbicara dengan tenang agar pembahasan dapat berlangsung lebih nyaman.

Mulailah dengan mendengarkan penjelasan pasangan sebelum menyampaikan apa yang kamu rasakan atau harapkan dari hubungan tersebut.

Gunakan kalimat yang jelas dan tidak menyalahkan agar pasangan dapat memahami maksudmu tanpa merasa sedang diserang.

Editor: Novia Tri Astuti
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