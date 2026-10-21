Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Rabu, 21 Oktober 2026: Atur Anggaran dan Jaga Tabungan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu dikelola dengan cermat agar berbagai kebutuhan tidak membuat pengeluaran melampaui kemampuan.
Keinginan untuk menyenangkan diri setelah menjalani rutinitas yang melelahkan, ditambah kebutuhan keluarga atau urusan rumah tangga, bisa membuat anggaran berubah jika tidak direncanakan dengan baik.
Pisces sebaiknya memulai hari dengan memeriksa kembali pemasukan, pengeluaran rutin, dan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi.
Langkah tersebut dapat membantu Anda mengetahui berapa banyak dana yang masih tersedia serta menentukan pengeluaran mana yang perlu dibatasi.
Jika beberapa kebutuhan muncul dalam waktu berdekatan, susun daftar prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan manfaatnya.
Dahulukan kebutuhan pokok, tagihan, serta kewajiban finansial sebelum menggunakan uang untuk hiburan atau pembelian yang masih bisa ditunda.
Bagi Pisces yang sedang mempertimbangkan pembelian barang bernilai tinggi, sebaiknya jangan langsung mengambil keputusan hanya karena tertarik pada potongan harga atau penawaran yang terlihat menguntungkan.
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Jawa Pos
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