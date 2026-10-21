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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.22 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 21 Oktober 2026: Bangun Hubungan dengan Komunikasi Terbuka

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Rabu, 21 Oktober 2026, mengajak Anda untuk lebih memahami perasaan diri sendiri sekaligus memperhatikan kebutuhan emosional pasangan.

Kepekaan yang dimiliki Pisces dapat membantu menciptakan kedekatan, tetapi hubungan tetap membutuhkan komunikasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, perbedaan harapan mungkin menjadi sumber ketegangan apabila masing-masing pihak belum terbiasa mengungkapkan keinginannya secara terbuka.

Ketika pasangan terlihat lebih pendiam atau mengalami perubahan suasana hati, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hubungan sedang menghadapi persoalan serius.

Bisa jadi, ada hal lain yang sedang dipikirkan dan belum sempat diceritakan kepada Anda.

Daripada membiarkan berbagai dugaan berkembang, cobalah membuka percakapan dengan tenang dan tanyakan apa yang sebenarnya sedang dirasakan pasangan.

Berikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa dihakimi atau dipaksa menerima sudut pandang tertentu.

Editor: Novia Tri Astuti
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