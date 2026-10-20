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Rabbany Wanadriani
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.20 WIB

Panduan Shio Besok Rabu 21 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik) - Image

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)

JawaPos.com – Energi dan semangat mungkin tidak mudah datang kepada shio Ular.

Sementara itu, mungkin sudah saatnya shio Ayam menciptakan gambaran kehidupan ideal.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Rabu 21 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Apakah kejujuranmu membuahkan hasil?

Anda memiliki reputasi sebagai orang yang selalu mengatakan sebenarnya.

Dan mungkin Anda melakukan hal yang benar di depan orang yang tepat.

Pertahankan itu. Reputasimu lebih berharga daripada emas.

Editor: Hanny Suwindari
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