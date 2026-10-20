Ramalan Zodiak Capricorn Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) disarankan untuk lebih terbuka kepada orang-orang terdekat.
Kebiasaan menarik diri ketika menghadapi berbagai persoalan terkadang membuat Anda merasa sendirian.
Padahal, menghubungi keluarga atau sahabat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan membuat pikiran terasa lebih tenang.
Dalam kehidupan asmara, Capricorn yang masih lajang berpeluang menemukan kecocokan dengan seseorang berzodiak Aries.
Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan dapat mempererat hubungan melalui kegiatan sederhana yang dilakukan bersama di rumah.
Dari sisi keuangan, pengaruh Bulan di Aquarius dalam ramalan astrologi hari ini membawa optimisme terhadap kondisi finansial.
Meski demikian, hindari mengambil keputusan besar secara terburu-buru. Bergerak secara bertahap dan menyusun rencana yang matang akan membantu Anda menjaga kestabilan keuangan.
Dalam pekerjaan, kerja keras yang selama ini dilakukan berpotensi mendapat perhatian dari atasan.
Sementara itu, kesehatan Capricorn diperkirakan cukup stabil, tetapi kondisi pencernaan tetap perlu diperhatikan melalui pola makan yang seimbang dan bergizi.
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Jawa Pos
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