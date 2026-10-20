Seseorang dari Masa Lalu yang Diprediksi Kembali ke Hidupmu Sebelum 2027 Berdasarkan Bulan Kelahiran

JawaPos.com — Menjelang pergantian tahun, kenangan tentang orang-orang yang pernah dekat dapat kembali muncul, terutama ketika ada hubungan yang berakhir tanpa penjelasan, persahabatan yang merenggang, atau perasaan yang tidak sempat diungkapkan.

Dalam perspektif astrologi, periode akhir 2026 menjadi momen untuk meninjau kembali hubungan semacam itu. Seseorang diramalkan berpotensi kembali berdasarkan karakter simbolis setiap bulan kelahiran.

Dilansir dari Collective World, Selasa (20/10/2026), pendekatan astrologi mengaitkan kemungkinan tersebut dengan Merkurius retrograde yang akan berlangsung di Scorpio. Dalam astrologi, fenomena ini kerap diasosiasikan dengan masa lalu, emosi yang belum terselesaikan, rekonsiliasi, dan percakapan yang tertunda.

Namun ingatlah bahwa ramalan ini tidak menjamin kepastian seseorang akan menghubungi Anda, tetapi mungkin menawarkan gambaran tentang hubungan lama yang mungkin kembali terlintas atau memperoleh kesempatan untuk diperbaiki sebelum 2027.

Sosok dari Masa Lalu yang Mungkin Kembali Berdasarkan Bulan Kelahiran

Januari: Sahabat Lama yang Terpisah oleh Kesibukan

Orang yang mungkin kembali adalah sahabat yang mengenal Anda sebelum tuntutan kehidupan dewasa mengubah rutinitas.