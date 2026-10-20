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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 00.22 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 21 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Rabu, 21 Oktober 2026, menghadirkan gambaran tentang peluang, hubungan, karier, dan keuangan bagi 12 tanda zodiak. 

Sejumlah zodiak diperkirakan lebih mudah menemukan momentum positif, sementara yang lain perlu mengutamakan kesabaran, ketelitian, dan pengendalian emosi.

Dilansir dari Astrology.com, pekan 19–25 Oktober 2026 diwarnai oleh sejumlah pergerakan astrologi yang berkaitan dengan hubungan, keuangan, tujuan pribadi, serta perubahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengaruh menuju Bulan Purnama di Taurus pada 25 Oktober juga menjadi salah satu tema besar minggu ini. 

Karena itu, pengelolaan uang, penentuan prioritas, dan cara menghadapi tekanan menjadi perhatian penting bagi setiap zodiak.

Perlu diingat, Astrology.com memberikan gambaran horoskop mingguan, bukan peringkat resmi zodiak paling beruntung untuk 21 Oktober. 

Simak, berikut merupakan ramalan zodiak besok, Rabu, 21 Oktober 2026, selengkapnya. 

1. Virgo (23 Agustus–22 September)

Virgo menempati urutan pertama dalam ramalan zodiak paling beruntung besok, Rabu, 21 Oktober 2026. Karakter Virgo yang analitis, teratur, dan cermat dapat menjadi modal penting untuk memanfaatkan peluang. Ketika berbagai urusan membutuhkan pertimbangan matang, kemampuan Virgo dalam memeriksa detail bisa membantunya menentukan langkah dengan lebih terarah.

Editor: Novia Tri Astuti
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