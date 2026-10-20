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Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.43 WIB

3 Shio yang Dapat Banyak Berkah di Akhir Tahun 2026, Rezekinya Awet sampai Hari Tua

Shio yang diramalkan dapat banyak berkah di akhir tahun 2026 saat rezekinya awet sampai hari tua. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan dapat banyak berkah di akhir tahun 2026 saat rezekinya awet sampai hari tua. (dok: pexels)

JawaPos.com - Hal-hal indah tak terduga memanglah sering datang di saat yang tidak pernah dibayangkan.

Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian seperti di paruh kedua tahun kuda api ini, beberapa orang yang beruntung diprediksi bisa jadi memperoleh banyak kebaikan. 

Apa yang diperoleh pun jadi terasa begitu membantu bahkan jadi penyelamat lantaran rezeki yang datang membuat hidup jadi lebih baik lagi.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan dapat banyak berkah di akhir tahun 2026 saat rezekinya awet sampai hari tua. 

1. Shio Ayam 

Dalam penerawangan astrolog, rezeki dari mereka yang shio ayam diramalkan akan datang dalam jumlah besar.

Di akhir tahun 2026 ini, banyak pundi-pundi rupiah yang didapatkan dari banyak tempat, tidak terbatas dari sumber utama seperti biasanya.

Astrolog meyakini, keberuntungan yang datang membuat mereka yang bershio satu ini jadi punya banyak kesempatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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