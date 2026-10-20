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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.43 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 20 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Selasa, 20 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara aktivitas sehari-hari, kebutuhan tubuh, dan kondisi emosional.

Berbagai tanggung jawab yang datang bersamaan dapat membuat Anda mudah merasa lelah, terutama ketika urusan pekerjaan bercampur dengan persoalan keluarga yang membutuhkan perhatian.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cancer sebaiknya tidak terus memaksakan diri memikirkan seluruh persoalan sekaligus karena kebiasaan tersebut dapat menguras energi dan membuat waktu istirahat terasa kurang berkualitas.

Cobalah menyelesaikan satu kegiatan terlebih dahulu sebelum beralih ke urusan berikutnya agar perhatian tidak mudah terpecah.

Menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan juga dapat membantu Anda mengetahui hal-hal yang perlu segera ditangani dan urusan yang masih bisa menunggu.

Sisihkan waktu istirahat di sela-sela aktivitas supaya tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Dari sisi fisik, Cancer perlu menjaga pola makan agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi meskipun jadwal harian cukup padat.

Editor: Novia Tri Astuti
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