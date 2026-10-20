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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.26 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 20 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Selasa, 20 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara padatnya aktivitas dan waktu pemulihan yang dibutuhkan tubuh.

Semangat menyelesaikan pekerjaan memang dapat membantu kamu mencapai berbagai target, tetapi memaksakan diri tanpa jeda berisiko membuat energi cepat terkuras dan konsentrasi menurun.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya mulai menyusun jadwal harian dengan mempertimbangkan kemampuan tubuh dan jumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan.

Keinginan untuk menuntaskan banyak hal sekaligus terkadang membuat waktu istirahat terabaikan, padahal tubuh membutuhkan jeda agar tetap bugar sepanjang hari.

Tentukan pekerjaan yang paling mendesak, kemudian selesaikan secara bertahap tanpa memaksakan diri untuk terus bergerak ketika mulai merasa lelah.

Jika rutinitas mengharuskan kamu duduk di depan komputer atau berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam, sempatkan diri untuk berdiri dan berjalan sebentar.

Peregangan ringan di sela aktivitas juga dapat membantu mengurangi rasa kaku setelah terlalu lama duduk.

Editor: Novia Tri Astuti
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