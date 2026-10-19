Wibawa Tumbuh Bersama Usia: 5 Weton Jawa yang Kian Disegani Setelah Melewati Banyak Pengalaman Hidup

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang semasa muda sering diremehkan, pendapatnya jarang didengar, dan kehadirannya terasa biasa saja?

Namun, seiring bertambahnya usia, orang-orang mulai menghormatinya, kata-katanya mulai diperhitungkan, dan nasihatnya mulai dicari.

Fenomena ini kerap kita jumpai di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat.

Menariknya, orang seperti ini sering kali tidak banyak bicara. Meskipun demikian, orang lain justru merasa segan kepadanya.

Rasa hormat itu tidak lahir dari upaya menunjukkan kekuasaan atau mengejar pengakuan.

Rasa hormat itu tumbuh dari pengalaman hidup, keteguhan sikap, dan cara seseorang menghadapi berbagai persoalan.

Dalam berbagai penafsiran tradisional primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang konon memiliki karakter semacam itu.

Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki wibawa yang semakin kuat seiring bertambahnya usia.

Perlu Anda ingat bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan ketetapan ilmiah.

Lalu, weton apa saja yang dimaksud? Berikut 5 weton yang menarik untuk kita bahas dilansir dari YouTube Nala Weton pada Sabtu (17/10).

Weton terakhir konon memiliki karakter yang justru kian kuat ketika usianya semakin matang.

Simak ulasan lengkapnya hingga akhir agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh.

1. Jumat Kliwon

Dalam berbagai penafsiran tradisional, Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki pemikiran mendalam dan cenderung tidak sembarangan dalam mengambil keputusan.