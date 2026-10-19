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Senin, 19 Oktober 2026 | 22.36 WIB

3 Zodiak yang Utangnya Lunas di Bulan Oktober, Akhir Tahun 2026 Bebas Segala Tanggungan

Zodiak yang utangnya diramalkan akan lunas di bulan Oktober saat akhir tahun 2026 bebas dari segala tanggungan. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang utangnya diramalkan akan lunas di bulan Oktober saat akhir tahun 2026 bebas dari segala tanggungan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Memiliki permasalahan ekonomi ketika hidup sedang menjalani masa sulit tentu bukanlah sesuatu yang menggembirakan.

Meski begitu, dapat dipahami bila terkadang seseorang sampai harus berutang untuk bertahan hidup disebabkan serangkaian hal yang mendesak.

Keberuntungan pun menyertai orang-orang yang punya niat mulia dan ketulusan sehingga yang bersangkutan diberikan kekuatan untuk lekas bangkit.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang utangnya diramalkan akan lunas di bulan Oktober saat akhir tahun 2026 bebas dari segala tanggungan.

1. Zodiak Taurus

Dalam penerawangan astrolog. mereka yang berzodiak taurus diramalkan bisa segera melunasi utang yang dipunya.

Di bulan Oktober 2026 ini, keberuntungan diaktakan akan datang menghampiri membawa sejumlah rezeki.

Salah satu hal baik yang datang yakni berupa proyek atau pekerjaan lain yang bisa dimanfaatkan hingga mendapatkan tambahan uang.

Adapun kebaikan dan rezeki itu diyakini akan hadir melalui jalan pertemanan atau kerabat terdekat yang selama ini selalu dijaga baik hubungannya.

2. Zodiak Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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