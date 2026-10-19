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Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.50 WIB

Panduan Shio Besok Selasa 20 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Peluang tersedia baik dalam percintaan maupun bisnis untuk shio Tikus.

Sementara itu, jika shio Ular memiliki berbagai macam ide, cobalah untuk menuliskannya.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Selasa 20 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Peluang tersedia baik dalam percintaan maupun bisnis.

Kunci untuk meraihnya adalah dengan bersikap tegas.

Orang lain mungkin menginginkannya sama seperti Anda, jadi raihlah selagi bisa.

Anda tidak perlu berjuang mati-matian, tetapi sedikit dorongan mungkin diperlukan.

Editor: Hanny Suwindari
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