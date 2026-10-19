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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.36 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 20 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Selasa 20 Oktober 2026./Magnific/ user12673800 - Image

Ramalan Shio besok Selasa 20 Oktober 2026./Magnific/ user12673800

JawaPos.com – Shio Kuda hingga Babi punya ramalan menarik untuk dibaca sebelum menjalani hari Selasa, 20 Oktober 2026.

Pada hari Kelinci, suasana hati cenderung tenang, sehingga besok menjadi waktu yang pas untuk menata rencana.

Unsur Api Yin membuat emosi mudah berubah, jadi setiap orang perlu menjaga ucapan serta sikap masing-masing.

Bidang asmara, keluarga, kesehatan, hingga keuangan menjadi sorotan dalam enam kelompok yang dibahas di bawah ini.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (18/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Selasa 20 Oktober 2026.

1. Kuda

Suasana tenang dan kemampuan diplomasi membantu menyelesaikan masalah, sehingga rencana bisa dimulai dengan dukungan orang sekitar.

Hubungan pribadi berpotensi mengalami krisis, jadi tahan sifat posesifmu agar hubungan dengan pasangan tetap berjalan harmonis.

Jangan racuni hidupmu dengan cemburu dan curiga, sebab energi Api Yin mudah memicu keputusan yang keliru.

Sauna dan pijat madu membantu saat kulit kering atau pencernaan terganggu akibat aliran energi kurang lancar.

Editor: Hanny Suwindari
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