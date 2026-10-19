Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 19 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kelola Tekanan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Senin, 19 Oktober 2026, membutuhkan perhatian lebih, terutama ketika kesibukan dan tanggung jawab mulai mengurangi waktu untuk beristirahat.
Kebiasaan mendahulukan pekerjaan terkadang membuatmu terlambat menyadari bahwa tubuh membutuhkan jeda untuk memulihkan tenaga.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 19 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya mulai menyesuaikan rutinitas harian dengan kondisi tubuh agar aktivitas tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi.
Jangan merasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam satu waktu apabila energi mulai berkurang atau konsentrasi terasa menurun.
Mengenali batas kemampuan dapat membantumu menentukan kapan perlu melanjutkan aktivitas dan kapan sebaiknya mengambil waktu istirahat.
Pastikan kebutuhan dasar seperti tidur yang cukup, asupan makanan bergizi, dan konsumsi air putih tetap terpenuhi setiap hari.
Jika jadwal pekerjaan terasa padat, sisihkan waktu untuk beristirahat sebagaimana kamu mengalokasikan waktu bagi tanggung jawab lainnya.
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Jawa Pos
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