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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.06 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 19 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Senin, 19 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan lebih serius, terutama ketika pekerjaan dan berbagai urusan pribadi mulai menyita banyak energi.

Keinginan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dengan baik terkadang membuat Libra terlalu sibuk hingga melupakan kebutuhan tubuh sendiri.

Karena itu, penting untuk mengatur kembali rutinitas harian agar tetap memiliki waktu beristirahat dan memulihkan tenaga di tengah aktivitas yang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 19 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai membiasakan diri menjalani pola hidup yang lebih teratur, termasuk menjaga kualitas tidur, memilih makanan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan setiap hari.

Jangan memaksakan diri menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus apabila tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Beberapa tugas yang tidak mendesak dapat dijadwalkan ulang supaya kamu memiliki kesempatan untuk beristirahat tanpa merasa terbebani oleh pekerjaan yang menumpuk.

Jika sebagian besar waktu dihabiskan di depan komputer atau sambil duduk, cobalah menyelingi aktivitas tersebut dengan berjalan sebentar atau melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
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