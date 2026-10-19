Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 19 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Kurangi Beban Pikiran

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin, 19 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur kesibukan secara seimbang dan tidak mengabaikan kebutuhan tubuh di tengah berbagai tanggung jawab.

Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan secara sempurna dapat membuat Virgo terlalu fokus pada detail hingga lupa bahwa tubuh juga membutuhkan asupan makanan, gerakan, dan waktu istirahat yang cukup.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Senin, 19 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai memperhatikan pola aktivitas harian agar pekerjaan tidak menyita seluruh waktu dan tenaga.

Jika harus duduk berjam-jam untuk menyelesaikan tugas, sisihkan waktu untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Mengistirahatkan mata secara berkala juga penting, terutama bagi Virgo yang terbiasa bekerja menggunakan komputer atau perangkat digital lainnya.

Pastikan posisi duduk terasa nyaman dan sesuaikan ketinggian layar agar leher tidak terus-menerus menunduk atau berada dalam posisi yang menimbulkan ketegangan.