Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 19 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Senin, 19 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan, aktivitas fisik, dan waktu istirahat yang memadai.
Dorongan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab bisa membuatmu terus bergerak tanpa menyadari bahwa tubuh mulai kehabisan energi.
Leo sebaiknya menyusun jadwal kegiatan secara lebih realistis agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.
Ketika menghadapi tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, berikan jeda di antara pekerjaan agar pikiran dan tubuh tidak terus-menerus berada dalam tekanan.
Jangan menunggu sampai kelelahan terasa berlebihan untuk berhenti sejenak karena mengenali batas kemampuan diri merupakan bagian penting dari menjaga kebugaran.
Jika rutinitas harian mengharuskanmu duduk dalam waktu lama, cobalah sesekali berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.
Kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi kekakuan akibat posisi tubuh yang tidak banyak berubah sepanjang hari.
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Jawa Pos
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