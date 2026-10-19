Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 19 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Senin, 19 Oktober 2026, perlu dijaga melalui pengaturan aktivitas yang lebih terarah serta perhatian terhadap kebutuhan fisik dan emosional.
Banyaknya hal yang menarik perhatian dapat membuat Gemini terus bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lain, sehingga waktu untuk makan, beristirahat, atau sekadar menenangkan pikiran berisiko terabaikan.
Gemini sebaiknya mulai mengatur jadwal harian dengan memberikan ruang bagi tubuh untuk memulihkan tenaga di sela-sela kesibukan.
Tidak semua pekerjaan harus diselesaikan sekaligus karena memaksakan diri untuk terus aktif dapat membuat konsentrasi berkurang dan tubuh lebih cepat merasa lelah.
Cobalah menyelesaikan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya, kemudian luangkan waktu untuk beristirahat sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya.
Bagi Gemini yang banyak menggunakan komputer atau ponsel, kebiasaan menatap layar terlalu lama perlu diimbangi dengan jeda secara berkala.
Alihkan pandangan dari layar dan lakukan peregangan ringan untuk membantu mengurangi ketegangan pada leher, bahu, serta bagian tubuh lain yang terasa kaku.
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Jawa Pos
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