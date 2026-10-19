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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.50 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 19 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Rutinitas Sehat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Senin, 19 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang teratur, terutama ketika pekerjaan mulai menyita banyak waktu dan tenaga.

Keinginan untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan baik memang patut dipertahankan, tetapi jangan sampai membuatmu mengabaikan kebutuhan tubuh untuk bergerak, makan tepat waktu, dan beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Senin, 19 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya mengatur kegiatan secara lebih seimbang agar tidak terlalu lama bertahan dalam posisi yang sama ketika bekerja.

Jika sebagian besar aktivitas dilakukan sambil duduk, luangkan waktu untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan di sela-sela pekerjaan.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi rasa kaku dan ketegangan otot akibat posisi tubuh yang kurang bervariasi.

Jangan menunggu sampai tubuh terasa sangat lelah untuk mengambil jeda karena istirahat singkat juga dapat membantu menjaga kenyamanan selama beraktivitas.

Selain memperhatikan gerak tubuh, Taurus perlu menjaga pola makan agar kebutuhan energi tetap terpenuhi sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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