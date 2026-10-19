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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.47 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Senin, 19 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kelola Stres

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Senin, 19 Oktober 2026, perlu diperhatikan seiring meningkatnya kesibukan dan tuntutan aktivitas sehari-hari.

Antusiasme untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan memang bisa menjadi dorongan positif, tetapi Aries tetap perlu mengenali batas kemampuan tubuh agar tidak kelelahan akibat jadwal yang terlalu padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Senin, 19 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya mengatur waktu secara lebih seimbang dengan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat di sela-sela kesibukan.

Menyelesaikan banyak tugas sekaligus mungkin terasa menghemat waktu, tetapi kebiasaan tersebut dapat membuat konsentrasi menurun ketika energi mulai terkuras.

Cobalah membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian dan berikan jeda setelah menyelesaikan tugas yang membutuhkan perhatian tinggi.

Bagi Aries yang menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau ponsel, mengistirahatkan mata secara berkala dapat membantu mengurangi rasa lelah.

Peregangan ringan pada bagian leher, bahu, dan punggung juga bisa dilakukan untuk mengurangi ketegangan akibat terlalu lama duduk dalam posisi yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
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