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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.07 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Senin, 19 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari Senin, 19 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dan mengendalikan emosi dalam menghadapi berbagai situasi.

Pengaruh Bulan di Capricorn mendorong Scorpio untuk meluangkan waktu bersama teman-teman dekat yang dapat memberikan dukungan positif.

Berinteraksi dengan orang-orang yang dipercaya juga bisa membantu meredakan tekanan pikiran.

Dalam kehidupan asmara, Scorpio mungkin merasa bingung dengan sikap pasangan. Namun, jangan terburu-buru menarik kesimpulan atau menganggap sesuatu sebagai pertanda buruk.

Komunikasi yang jujur dan terbuka akan membantu memperjelas keadaan sekaligus mencegah kesalahpahaman.

Sementara itu, kondisi keuangan perlu dikelola secara hati-hati meskipun peluang positif mungkin muncul.

Hindari mengambil keputusan investasi secara tergesa-gesa dan pertimbangkan kemampuan finansial sebelum meminjamkan uang kepada orang lain.

Di tempat kerja, Scorpio juga perlu mengendalikan reaksi terhadap perkataan rekan kerja agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan lengkap dari zodiak Scorpio mulai dari aspek percintaan hingga keuangan.

Editor: Hanny Suwindari
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