Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Pemikiran zodiak virgo cenderung cukup jernih dan rasional hari ini. Hal ini sangat penting, karena orang lain akan mencari pemikiran dan pendapat virgo tentang suatu masalah tertentu. 

Orang lain akan tahu bahwa mereka bisa mendapatkan jawaban yang jujur ​​dan lugas dari virgo, jadi jangan mengecewakan mereka. Pikirkan setiap situasi dengan jelas sebelum memberikan saran. Virgo akan melihat bahwa usaha yang dilakukan sepadan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 19 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu meminta nasihat dari teman dekat atau keluarga jika ragu akan kelanjutan hubungan saat ini. Mengenai karir, jangan terlambat jika tidak ingin merusak pertemuan terkait pekerjaan.

Sementara itu, gunakan energi positif untuk memperbaiki kesehatan dan meningkatkan suasana hatimu. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti yang melibatkan hukum kemungkinan besar akan terjadi.

Cinta Virgo

Jika ragu tentang seberapa jauh atau seberapa cepat harus melanjutkan hubungan, pertimbangkan untuk meminta nasihat dari teman dekat atau anggota keluarga. 

Nasihat ini akan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik virgo. Ambil keputusan berdasarkan intuisi sendiri dan nasihat dari orang yang disayangi.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.48 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.41 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore