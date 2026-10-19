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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.39 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Senin, 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin cenderung kehilangan kendali dan emosi. Scorpio harus mampu mengendalikan saat sedang dalam suasana hati yang buruk. 

Scorpio harus waspada terhadap keinginan untuk meluapkan emosi di tempat umum. Apa pun yang terjadi, tetaplah tenang agar masalah mampu terhindar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Senin, 19 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio harus memastikan untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak dimaksudkan kepada pasangan. Terkait karir, singkirkan pikiran negatif agar scorpio merasa lebih berenergi dan positif tentang hidup.

Sementara itu, kembangkan keadaan yang damai dan tenang ini dengan melakukan yoga atau meditasi. Pada ranah keuangan, scorpio mungkin akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi karena terlibat dalam masalah hukum.

Cinta Scorpio

Hari ini akan menguji kesabaran scorpio. Seperti hari-hari lainnya, tugas scorpio adalah tetap tenang dan memastikan untuk tidak mengatakan apa pun yang tidak dimaksudkan kepada pasangan. Bicarakanlah semuanya dan jangan tidur dalam keadaan marah malam ini.

Karir Scorpio

Gunakan kekuatan berpikir positif dan kepercayaan diri untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Menyingkirkan pikiran negatif, akan memungkinkan scorpio merasa lebih berenergi dan positif tentang hidup.

Editor: Hanny Suwindari
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