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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.37 WIB

Ramalan Zodiak Libra Senin, 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com – Mungkin, ada kebutuhan bagi zodiak libra untuk terhubung kembali dengan diri sendiri dan kebutuhan batin. Ini adalah hari yang sangat baik untuk meninjau semua tuntutan emosional, jika libra telah memendamnya akhir-akhir ini. 

Libra mungkin akan lebih mudah untuk mengekspresikan emosi hari ini, sehingga membuat diri sendiri merasa lebih rileks dan nyaman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Senin, 19 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Waspadalah karena keseimbangan dalam hubungan zodiak libra akan meningkat karena kesalahpahaman atau pertengkaran. Terkait karir, pelajari cara untuk mengatasi masalah yang rumit guna meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, perbaiki kondisi fisik dengan mulai memperbaiki kondisi emosional dan melakukan hal-hal yang meningkatkan suasana hati. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.

Cinta Libra

Waspadai beberapa masalah yang muncul dengan pasangan. Mungkin, itu hanya karena kesalahpahaman atau pertengkaran kecil, tetapi kemungkinan besar akan mengganggu keseimbangan hubungan. Cobalah meluangkan waktu untuk memperbaiki keadaan ini.

Karir Libra

Cara inovatif libra dalam melakukan sesuatu akan mendapatkan rasa hormat dari atasan di tempat kerja. Libra harus mendorong kreativitas ini agar dapat memperoleh manfaat lebih lanjut. 

Editor: Hanny Suwindari
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