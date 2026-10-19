Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.36 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn merasa percaya diri dan positif. Ini adalah waktu yang tepat untuk membatasi gangguan agar capricorn dapat berkonsentrasi pada tugas yang ada. 

Kerjakan satu hal dalam satu waktu, bergerak selangkah demi selangkah, sehingga capricorn mungkin dapat menyelesaikan tugas dengan efisien menurut para astrolog. Capricorn akan mendapat manfaat jika menjadi lebih terorganisir dan metodis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 19 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus menghindari konflik dengan memperhatikan ucapan dan mempertimbangkan suasana hati pasangan. Terkait karir, kemampuan capricorn untuk memotivasi orang lain akan mendapat apresiasi dari atasan.

Sementara itu, cobalah untuk selalu memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri agar memancarkan aura positif. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan terkait pembelian properti atau berencana pindah ke rumah baru.

Cinta Capricorn

Capricorn perlu berhati-hati terhadap kemungkinan pertengkaran dalam hubungan. Capricorn dapat menghindari hal ini jika memperhatikan ucapan yang dikeluarkan kepada pasangan dan mempertimbangkan suasana hatinya. 

Jangan memperburuk keadaan dari yang seharusnya. Bersikaplah lembut dan penuh perhatian untuk melewati hari ini dengan lancar.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius Senin, 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Senin, 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.35 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.33 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore