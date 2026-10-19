Ramalan Zodiak Pisces 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Transit hari ini dapat membuat zodiak pisces rentan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pisces harus waspada terhadap orang-orang yang tidak memiliki kepentingan yang baik di hati mereka.

Cobalah mendengarkan sudut pandang sendiri. Intuisi dan suara batin akan menjadi sahabat terbaik pisces. Mereka akan menuntun pisces menuju arah yang benar, jadi perhatikanlah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 19 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Waspadalah karena zodiak pisces mungkin akan mengalami gangguan dalam hubungan, sehingga menghambat keharmonisan di dalamnya. Terkait karir, pisces mampu mengendalikan beberapa proyek yang baru dan menarik di tempat kerja.

Sementara itu, ketegangan mental yang rendah membuat pisces memiliki ketenangan untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Terkait keuangan, proses transaksi properti dapat diselesaikan saat ini dan akan sangat menguntungkan pisces.

Cinta Pisces

Kemungkinan, ada beberapa gangguan dalam hubungan yang menghambat keharmonisan di dalamnya. Keluarga mungkin tidak mendukung pilihan pasangan pisces. Hal ini dapat menimbulkan rasa kesal atau pahit.

Cobalah untuk menghindari perasaan negatif ini, karena keluarga melakukan apa yang menurut mereka terbaik. Dengarkan alasan mereka, kemudian sampaikan sisi ceritamu dengan jelas serta tanpa emosi yang berlebihan.