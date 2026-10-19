Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.32 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin cenderung mudah marah. Pertimbangkan konsekuensinya, meskipun aquarius yakin memiliki alasan yang kuat untuk marah. Aquarius perlu mengendalikan emosi jika tidak ingin merusak kedamaian saat ini. 

Setiap peristiwa yang tampak besar saat ini, nantinya akan tampak sepele. Yakinlah bahwa hal itu tidak sepadan dengan ketenangan pikiran yang aquarius dapatkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Senin, 19 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Semua urusan dalam kehidupan asmara zodiak aquarius, akan berjalan baik lancar hari ini. Terkait karir, telusuri cara untuk menghasilkan uang dari keahlian dan bidang keahlian yang aquarius miliki saat ini.

Sementara itu, sebaiknya pisces tidak memaksakan diri secara berlebih dan membiarkan tubuh serta pikiran untuk rileks. Pada sisi keuangan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman pada bank terkait kepentingan bisnis.

Cinta Aquarius

Segala urusan kehidupan asmara berjalan baik dan lancar. Meskipun selalu ingin memiliki pasangan dari profesi yang sama aquarius akan merasa kesulitan menolak seseorang yang baru saja datang. Hal ini karena dia adalah benar-benar sosok yang aquarius inginkan untuk menjadi pasangan hidup.

Karir Aquarius

Mental dan kemampuan komunikasi aquarius akan sangat baik. Identifikasi keahlian utama dan bidang keahlianmu, dan lihat apakah ada cara untuk menghasilkan uang dari kekuatan tersebut. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.33 WIB

Ramalan Zodiak Hari Ini, 19 Oktober 2026: 6 Zodiak Diprediksi Hoki, Pintu Rezeki Terbuka Lebar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Hari Ini, 19 Oktober 2026: 6 Zodiak Diprediksi Hoki, Pintu Rezeki Terbuka Lebar

Senin, 19 Oktober 2026 | 16.57 WIB

Ramalan Shio Besok Senin 19 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Senin 19 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore