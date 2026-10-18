Ramalan Keuangan Zodiak Aquarius Minggu, 18 Oktober 2026: Atur Pengeluaran agar Anggaran Tetap Aman

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)
JawaPos.com - Aquarius perlu memperhatikan cara mengatur uang pada Minggu, 18 Oktober 2026, terutama saat menghadapi keinginan berbelanja atau mengeluarkan dana untuk hal-hal di luar kebutuhan sehari-hari.
Ketertarikan terhadap pengalaman baru maupun hiburan yang menyenangkan bisa mendorong Aquarius menggunakan uang secara spontan tanpa terlebih dahulu menghitung pengaruhnya terhadap kondisi keuangan.
Memanjakan diri sesekali tentu bukan masalah, selama pengeluaran tersebut tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus dibayar.
Sebelum membeli sesuatu, cobalah mempertimbangkan manfaat barang tersebut serta urgensi kebutuhannya.
Jangan sampai keputusan yang hanya didorong keinginan sesaat justru membuat anggaran untuk keperluan berikutnya menjadi berkurang.
Aquarius juga bisa mulai membangun kebiasaan menabung dengan menetapkan target yang sesuai kemampuan finansial.
Sisihkan sebagian pemasukan sejak awal agar rencana tersebut tidak bergantung pada sisa uang setelah semua pengeluaran dilakukan.
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Jawa Pos
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