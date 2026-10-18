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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.43 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Minggu, 18 Oktober 2026: Kendalikan Belanja dan Jaga Tabungan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Minggu, 18 Oktober 2026, membutuhkan pengaturan yang cermat, terutama ketika muncul keinginan untuk membeli barang yang belum benar-benar diperlukan.

Setelah menjalani berbagai tanggung jawab, kamu mungkin merasa layak memberikan penghargaan kepada diri sendiri, tetapi kebiasaan mengeluarkan uang tanpa perhitungan dapat membuat anggaran lebih cepat menipis.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya memeriksa kembali kebutuhan utama sebelum mengalokasikan uang untuk hiburan, belanja, atau keperluan tambahan lainnya.

Pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali sering kali terlihat tidak membebani, padahal jika dikumpulkan jumlahnya dapat mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penting.

Untuk menghindari hal tersebut, cobalah membagi pemasukan ke dalam beberapa pos, seperti kebutuhan rutin, tabungan, dan anggaran pribadi.

Pembagian ini dapat membantu Capricorn mengetahui batas penggunaan uang sekaligus mengurangi risiko menghabiskan dana untuk keperluan yang kurang mendesak.

Jika masih terdapat tagihan atau kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, utamakan hal tersebut sebelum mempertimbangkan pembelian lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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