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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.05 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu, 18 Oktober 2026: Kesabaran Diuji, Kebiasaan Sehat Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus besok, Minggu, 18 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab, hubungan pribadi, dan kebutuhan diri sendiri.

Taurus mungkin merasa beberapa aktivitas berjalan monoton atau menghadapi perubahan sikap dari orang terdekat yang memerlukan perhatian lebih.

Dalam urusan asmara, komunikasi terbuka dapat membantu meredakan keraguan, sedangkan pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi kunci untuk mempertahankan kestabilan.

Di tempat kerja, kesediaan bekerja sama dan ketekunan menyelesaikan tugas dapat memberikan hasil yang lebih baik meskipun prosesnya terasa lambat.

Sementara itu, kesehatan perlu dijaga melalui pola makan teratur, aktivitas fisik yang sesuai kemampuan, serta waktu istirahat yang cukup.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Minggu, 18 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Taurus pada Minggu ini membutuhkan komunikasi yang jujur dan kesediaan memahami perubahan perasaan pasangan.

Bagi Taurus yang sudah menjalin hubungan, sikap pasangan yang terasa berbeda mungkin memunculkan pertanyaan atau kekhawatiran tersendiri.

Namun, jangan langsung menarik kesimpulan sebelum mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Perubahan suasana hati atau cara seseorang berkomunikasi belum tentu menandakan adanya masalah besar dalam hubungan.

Daripada memendam kecurigaan, cobalah mengajak pasangan berbicara ketika suasana sudah cukup tenang.

Sampaikan hal yang mengganggu pikiran dengan bahasa yang baik dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya.

Taurus yang dikenal menyukai kestabilan juga perlu memahami bahwa hubungan tidak selalu berjalan dengan pola yang sama setiap hari.

Ada kalanya pasangan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan persoalan pribadi tanpa bermaksud menjauhkan diri.

Editor: Novia Tri Astuti
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