Ramalan Zodiak Capricorn 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Suasana hati zodiak capricorn sedang kompetitif. Perilaku ini hanya cocok untuk hal-hal tertentu dalam hidup. Hal ini tidak boleh menjadi kebiasaan dan bagian dari kepribadian, terutama di depan keluarga.

Capricorn dapat mencapai semua ambisi tanpa menyinggung perasaan orang lain. Namun, capricorn tetap perlu berhati-hati terhadap perasaan orang lain dan mengendalikan emosi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus waspada terhadap orang lain yang sedang berusaha memisahkanmu dengan pasangan. Terkait karir, usaha yang capricorn curahkan dalam pekerjaan membuahkan hasil berupa kesuksesan.

Sementara itu, kumpulkan ketenangan pikiran guna menikmati waktu bersama teman dan keluarga sepenuhnya. Terkait keuangan, capricorn akan mampu mengatasi masalah pekerjaan dan mendapatkan uang berkat kerja keras yang gigih.

Cinta Capricorn

Waspadalah terhadap orang lain yang tampaknya berusaha memisahkanmu dan pasangan. Niat mereka tidak sesempurna yang dikatakan.

Capricorn mungkin akan menyaksikan taktik memecah belah dan menguasai, jadi waspadalah terhadap hal ini. Lindungi hubungan asmaramu dari pengaruh luar yang negatif.