Ramalan Zodiak Aquarius 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa tidak seimbang secara emosional. Aquarius merasa mudah terpengaruh oleh orang lain. Kendalikan emosi jika tidak ingin melakukan hal bodoh.

Mempertahankan pendekatan yang tegas akan membuahkan hasil yang besar. Pada saat-saat seperti ini, aquarius harus lebih mempercayai insting dan batin sendiri, daripada orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus memiliki kekuatan emosional untuk melewati masa-masa sulit dalam hubungan asmara. Terkait karir, teruslah berupaya untuk membuat kemajuan dalam karir dengan kerja keras dan tekad.

Sementara itu, obat terbaik untuk masalah berat badan adalah diet sehat dan berolahraga secara rutin. Pada sisi keuangan, aquarius harus mengerahkan usaha ekstra dalam urusan keuangan guna mendapatkan keuntungan.

Cinta Aquarius

Jika mendapatkan ujian dalam hubungan asmara, aquarius perlu memiliki kekuatan emosional untuk melewati masa-masa sulit ini. Aquarius mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi.

Sebenarnya, masalahnya tidak seburuk yang aquarius pikirkan. Jadi, tetaplah berpikiran jernih dan pertahankan perspektif pada gambaran besar. Hubunganmu akan segera kembali ke keadaan yang stabil.