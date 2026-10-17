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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.23 WIB

Ramalan Zodiak Leo 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Zodiak leo memiliki dua pilihan hari ini. Terjun langsung di tengah kekacauan atau menjauhinya. Jelas, ada dua kubu berbeda yang sedang mempersiapkan persenjataan untuk berperang. 

Sadarilah bahwa ada aspek lembut, penuh kasih sayang, dan harmonis yang hanya menginginkan perdamaian. Akan sulit untuk mengabaikan fakta bahwa sifat leo biasanya suka berperang dan siap untuk bertempur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo merasa siap untuk mengakhiri hubungan yang dianggap tidak sehat dan terlalu banyak basa-basi serta janji palsu. Terkait karir, leo dapat menyelesaikan urusan dengan birokrasi dan memiliki prospek bisnis yang lebih cerah.

Sementara itu, pelajari meditasi atau teknik pernapasan dalam guna menenangkan pikiranmu yang belakangan ini mudah teralihkan. Terkait keuangan, leo akan mendapatkan keuntungan saat ingin mencoba peruntungan di pasar saham. 

Cinta Leo

Leo mungkin merasa siap untuk mengakhiri hubungan yang baru-baru ini dianggap tidak sehat, tidak memuaskan, atau tidak produktif. Leo tidak memiliki waktu atau energi untuk basa-basi dan mendengar janji palsu.

Sehingga, leo siap untuk beralih pada hubungan yang baik. Masuki fase kehidupan asmara selanjutnya dengan mata terbuka lebar dan percayai penilaianmu sendiri.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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