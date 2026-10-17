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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.18 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Pastikan pendapatmu tidak hilang dalam hiruk pikuk, zodiak cancer. Kata-katamu mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan hal-hal yang ingin didengar orang. Cobalah untuk tidak mengambil hal ini sebagai masalah pribadi. 

Sadarilah bahwa ini bukanlah indikasi bahwa kata-katamu kurang penting. Cancer memiliki karunia luar biasa untuk dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Hargai dan kembangkan kemampuan ini, alih-alih meremehkannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus mencari cara untuk memberikan lebih banyak hal ke dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, jaga tingkat energi tetap tinggi jika merasa kesulitan untuk menahan tekanan pekerjaan. 

Sementara itu, hindari mengangkat beban berat agar tidak memperparah nyeri sendi atau punggung yang cancer alami. Terkait keuangan, cancer mungkin akan segera melihat beberapa terobosan finansial yang positif.

Cinta Cancer

Cancer harus mencari cara untuk memberikan lebih banyak hal dalam hubungan asmara. Penuhi keinginan pasangan dengan cara apa pun yang diminta, karena kebahagiaannya memberi sukacita yang besar bagi cancer. 

Semakin banyak yang dilakukan untuk pasangan, semakin banyak pula yang ingin dia berikan kembali kepada cancer. Siklus ini akan membuat hubungan cancer sangat kuat seiring berjalannya waktu.

Karir Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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