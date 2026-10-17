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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 17 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan kesibukan, kegiatan yang menyenangkan, dan waktu istirahat yang cukup.

Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal mungkin membuatmu terus memikirkan berbagai tanggung jawab, bahkan ketika tubuh sebenarnya sudah membutuhkan jeda.

Jika kebiasaan tersebut terus berulang, kesempatan untuk memulihkan energi bisa semakin terbatas dan membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih melelahkan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai memberikan ruang bagi kebutuhan pribadi tanpa merasa harus selalu produktif sepanjang waktu.

Kamu dapat memanfaatkan akhir pekan untuk melakukan hal-hal sederhana yang disukai, seperti membaca buku, mendengarkan musik, menekuni hobi, atau berkumpul bersama orang terdekat.

Kegiatan yang memberikan rasa nyaman dapat menjadi cara untuk mengalihkan perhatian sejenak dari tuntutan pekerjaan dan membantu pikiran terasa lebih segar.

Jika sebagian besar aktivitas dilakukan sambil duduk, luangkan waktu untuk berdiri, melakukan peregangan, atau berjalan santai agar tubuh tidak terus berada dalam posisi yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
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