Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 17 Oktober 2026: Jaga Stamina dengan Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan sehari-hari, mulai dari menjaga asupan makanan hingga memberikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat.
Semangat yang tinggi dalam menjalani berbagai kegiatan terkadang membuat Aries terlalu sibuk hingga lupa memperhatikan batas kemampuan fisik sendiri.
Agar kondisi tubuh tetap terjaga, Aries sebaiknya menyusun kegiatan akhir pekan dengan lebih seimbang dan tidak memenuhi seluruh waktu dengan aktivitas yang menguras tenaga.
Sisihkan waktu untuk bersantai setelah menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan lain agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi.
Pola makan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama jika Aries terbiasa mengonsumsi makanan berminyak atau camilan manis secara berlebihan.
Menikmati makanan favorit tetap diperbolehkan, tetapi usahakan menjaga porsi dan melengkapinya dengan bahan makanan yang beragam.
Sayuran, buah-buahan, sumber protein, serta makanan bergizi lainnya dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang.
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Jawa Pos
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