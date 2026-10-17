Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 17 Oktober 2026: Jujur untuk Memperkuat Hubungan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menekankan pentingnya keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini mengganggu pikiran atau perasaan.
Keengganan membicarakan masalah karena takut memicu perdebatan justru berisiko membuat jarak emosional semakin terasa jika dibiarkan berlarut-larut.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, percakapan mengenai persoalan sensitif sebaiknya tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang dapat merusak keharmonisan.
Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan dengan cara tepat bisa menjadi kesempatan untuk meluruskan kesalahpahaman dan memperbaiki kepercayaan yang mungkin mulai terganggu.
Jika terdapat hal yang membuatmu kecewa atau tidak nyaman, sampaikan perasaan tersebut secara jujur tanpa menjadikan pasangan sebagai pihak yang harus disalahkan.
Pilih waktu ketika suasana cukup tenang agar kalian dapat membicarakan persoalan dengan kepala dingin.
Leo juga perlu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya, meskipun pendapat yang disampaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginanmu.
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Jawa Pos
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