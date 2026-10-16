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Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.35 WIB

3 Zodiak ini Dapat Banyak Keajaiban di Oktober 2026, Rezeki Selesaikan Semua Masalah Ekonomi

Zodiak yang diramalkan dapat banyak keajaiban di Oktober 2026 saat rezeki selesaikan semua masalah ekonomi. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan dapat banyak keajaiban di Oktober 2026 saat rezeki selesaikan semua masalah ekonomi. (dok: pexels)

JawaPos.com - Memiliki berbagai permasalahan hidup tentu menjadi salah satu hal yang paling memusingkan.

Dari banyak persoalan yang mungkin dihadapi, masalah ekonomi kerap kali yang sering dialami oleh banyak orang.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri, beberapa orang bisa cukup beruntung mendapatkan hoki sehingga bisa menuntaskan segala persoalan yang dihadapi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan dapat banyak keajaiban di Oktober 2026 saat rezeki selesaikan semua masalah ekonomi. 

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog, keberuntungan dikatakan akan datang menghampiri mereka yang berzodiak aquarius.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini jadi punya kesempatan keluar dari masalah ekonomi yang menerpa.

Tidak hanya keluar, melainkan semua persoalan yang mendera bisa terselesaikan sehingga mereka tidak lagi dipusingkan dengan hal tersebut.

Adapun mereka bisa menuntaskan lewat rezeki yang datang tidak terduga, ketika tiba-tiba usaha yang dipunya menorehkan keuntungan penjualan yang besar. 

2. Zodiak Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
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