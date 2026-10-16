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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.59 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 16 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Jumat, 16 Oktober 2026, dapat dijaga dengan membangun rutinitas yang lebih seimbang, terutama dalam memilih makanan, memenuhi kebutuhan cairan, dan menyediakan waktu untuk beristirahat.

Kesibukan yang meningkat terkadang membuat Pisces mengutamakan kepraktisan hingga kurang memperhatikan kandungan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya mulai lebih cermat menentukan menu makanan agar kebutuhan energi tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keseimbangan gizi.

Ketika jadwal terasa padat, makanan cepat saji atau camilan manis mungkin terlihat sebagai pilihan yang mudah, tetapi kebiasaan tersebut perlu diimbangi dengan asupan yang lebih beragam dan bernutrisi.

Cobalah mengurangi makanan dengan kandungan gula tambahan yang tinggi serta memperhatikan jumlah garam dalam menu harian.

Perubahan sederhana ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebiasaan makan yang lebih sehat untuk jangka panjang.

Selain memilih makanan dengan lebih bijak, Pisces perlu memastikan tubuh mendapatkan cairan yang cukup sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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