Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 16 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur ritme kegiatan dan waktu pemulihan secara seimbang.
Kesibukan sehari-hari sebaiknya tidak membuat Aquarius mengabaikan kebutuhan tubuh, terutama ketika energi mulai berkurang atau rasa lelah muncul lebih cepat dari biasanya.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan menunda waktu bangun atau memulai aktivitas karena masih ingin menikmati waktu istirahat.
Jika hal ini kerap terjadi, cobalah membangun kembali jadwal harian secara bertahap agar tubuh terbiasa menjalani rutinitas yang lebih teratur.
Aquarius tidak perlu langsung memenuhi pagi dengan banyak kegiatan karena memulai hari secara perlahan dapat membantu mengurangi tekanan dan membuat persiapan terasa lebih nyaman.
Menyiapkan pakaian, perlengkapan kerja, atau kebutuhan lain sejak malam sebelumnya juga bisa menjadi cara sederhana untuk menghindari kesibukan yang tidak perlu pada pagi hari.
Selain mengatur jadwal, Aquarius perlu memperhatikan kondisi tubuh ketika menjalani pekerjaan yang mengharuskan duduk dalam waktu lama.
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Jawa Pos
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